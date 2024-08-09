Avusturya'da DEAŞ'lı Taylor Swift konserine intihar saldırısı planı - Son Dakika
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Avusturya'da DEAŞ'lı Taylor Swift konserine intihar saldırısı planı

Avusturya'da dün terör saldırısı planladığı şüphesiyle yakalanan 19 yaşındaki zanlının başkent Viyana'da düzenlenecek olan ABD'li şarkıcı Taylor Swift konserine intihar saldırısı düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.

09.08.2024 19:24
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- Avusturya'da dün yakalanan DEAŞ'lı Taylor Swift konserine intihar saldırısı düzenlemeyi planlamış

Soruşturmada gözaltı sayısı 3'e yükseldi

VİYANA - Avusturya'da dün terör saldırısı planladığı şüphesiyle yakalanan 19 yaşındaki zanlının başkent Viyana'da düzenlenecek olan ABD'li şarkıcı Taylor Swift konserine intihar saldırısı düzenlemeyi planladığı ortaya çıktı. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.

Avusturya'da dün terör saldırısı planladığı şüphesiyle yakalanan terör örgütü DEAŞ sempitazanı 19 yaşındaki zanlının ifadesi ortaya çıktı. Güvenlik kaynakları, zanlının dün 3 konseri de iptal edilen ABD'li şarkıcı Taylor Swift konserine intihar saldırısı düzenlemeyi planladığını itiraf ettiğini belirterek, "büyük bir kalabalığı" öldürmeyi planladığını açıkladı. Kaynaklar, zanlının "patlayıcı ve bıçak kullanarak bir saldırı gerçekleştirmeyi amaçladığını" itiraf ettiğini belirtti. Soruşturmada gözaltına alınanların sayısı ise 3'e yükseldi.

Avusturya basınında yer alan haberlerde, 19 yaşındaki zanlının metal işleme şirketinde çalıştığı ve bomba yapımında ilerleme kaydettiği ifade edilerek, zanlının stadyum dışında toplanması beklenen kalabalığın üzerine bir araba sürmeyi planladığı belirtildi. Haberlerde dün yakalanan diğer 2 şüpheli hakkında ise 17 yaşındaki şüphelinin Swift'in konser vereceği stadyumda "hizmet sağlayan" bir şirkette çalıştığı, 15 yaşındaki diğer şüphelinin şu ana kadar yetkililerle konuşmayı reddettiği ifade edildi.

Şüphelilerin Swift konserlerine odaklandığı tespit edilmişti

Avusturya Kamu Güvenliği Genel Müdürü Franz Ruf düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ ile bağlantısı olan 19 yaşındaki bir şüphelinin erken saatlerde başkent Viyana'dan yaklaşık bir saat uzaklıktaki Aşağı Avusturya bölgesinde gözaltına alındığını söylemişti. Ruf, "19 yaşındaki failin Viyana'daki Taylor Swift konserlerine odaklandığını tespit ettik" ifadelerini kullanmış, şüphelinin evinde kimyasal maddeler ele geçirildiğini aktarmıştı. Şüpheliyle temas halinde olduğuna inanılan iki kişi de Viyana'da gözaltına alınmıştı. İlk soruşturma bulgularına göre şüphelilerin internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olduğu tespit edilmişti.

Taylor Swift 3 konserini de iptal etmişti

Organizatörler, Swift'in başkent Viyana'da bugün, yarın ve cumartesi günleri vereceği 3 konserinin de iptal edildiğini duyurmuştu. Barracuda Music tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet yetkililerinin Ernst Happel Stadyumu'nda bir terör saldırısı planlandığını doğrulaması üzerine herkesin güvenliği için planlanan üç gösteriyi iptal etmekten başka seçeneğimiz kalmadı" ifadeleri kullanılmış, izleyicilerin biletlerinin iade edileceği belirtilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Avusturya'da DEAŞ'lı Taylor Swift konserine intihar saldırısı planı - Son Dakika

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