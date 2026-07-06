Avusturya'da Esed Rejimi Yetkililerine Hapis Cezası

Avusturya'da mahkeme, Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminde görev alan ve 2015'ten bu yana Avusturya'da yaşayan 2 yetkiliyi, gözaltındaki sivillere yönelik ağır fiziksel zarar verme, cinsel taciz ve işkence gerekçesiyle hapis cezasına çarptırdı.

Viyana eyalet mahkemesi, gözaltındaki sivillere yönelik ağır fiziksel zarar verme, cinsel taciz ve işkence suçlamasıyla dava açılan Esed rejiminin 2 yetkilisi hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, her iki sanığı 2011-2013 yılları arasında toplam 21 sivile yönelik sistematik işkence, fiziksel zarar verme ve cinsel taciz eylemlerinden suçlu buldu.

Devrik Esed rejiminde görev alan bir istihbarat ile Rakka'da görev alan bir polis yetkilisi olan sanıklar 8'er yıl hapis cezası aldı.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, bugünkü duruşmaya katılan çok sayıda tanık devrik Esed rejiminin tutuklulara yaptığı işkenceyi anlattı. Tanıklar ayrıca işkenceye alındıktan sonra kaybolan çok sayıda insandan da bahsetti.

Söz konusu kişiler hakkında dava açılmıştı

Viyana Savcılığı, Kasım 2025'te Suriye'deki devrik Beşşar Esed rejiminde görev alan ve 2015'ten bu yana Avusturya'da yaşayan 2 yetkiliye, gözaltındaki sivillere yönelik ağır fiziksel zarar verme, cinsel taciz ve işkence suçlamalarından dava açmıştı.

Savcılık, gözaltında tuttukları 21 kişiye bizzat işkence yaptıkları gerekçesiyle bu 2 yetkiliden davacı olduğunu açıklamıştı.