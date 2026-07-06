Avusturya'da Esed Rejimi Yetkililerine Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avusturya'da Esed Rejimi Yetkililerine Hapis Cezası

06.07.2026 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki işkence suçlamalarıyla Avusturya'da görevli 2 Esed rejimi yetkilisi 8'er yıl hapis cezası aldı.

Avusturya'da mahkeme, Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminde görev alan ve 2015'ten bu yana Avusturya'da yaşayan 2 yetkiliyi, gözaltındaki sivillere yönelik ağır fiziksel zarar verme, cinsel taciz ve işkence gerekçesiyle hapis cezasına çarptırdı.

Viyana eyalet mahkemesi, gözaltındaki sivillere yönelik ağır fiziksel zarar verme, cinsel taciz ve işkence suçlamasıyla dava açılan Esed rejiminin 2 yetkilisi hakkındaki kararını açıkladı.

Mahkeme, her iki sanığı 2011-2013 yılları arasında toplam 21 sivile yönelik sistematik işkence, fiziksel zarar verme ve cinsel taciz eylemlerinden suçlu buldu.

Devrik Esed rejiminde görev alan bir istihbarat ile Rakka'da görev alan bir polis yetkilisi olan sanıklar 8'er yıl hapis cezası aldı.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, bugünkü duruşmaya katılan çok sayıda tanık devrik Esed rejiminin tutuklulara yaptığı işkenceyi anlattı. Tanıklar ayrıca işkenceye alındıktan sonra kaybolan çok sayıda insandan da bahsetti.

Söz konusu kişiler hakkında dava açılmıştı

Viyana Savcılığı, Kasım 2025'te Suriye'deki devrik Beşşar Esed rejiminde görev alan ve 2015'ten bu yana Avusturya'da yaşayan 2 yetkiliye, gözaltındaki sivillere yönelik ağır fiziksel zarar verme, cinsel taciz ve işkence suçlamalarından dava açmıştı.

Savcılık, gözaltında tuttukları 21 kişiye bizzat işkence yaptıkları gerekçesiyle bu 2 yetkiliden davacı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Esed Rejimi, Avusturya, 3. Sayfa, Güvenlik, Suriye, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da Esed Rejimi Yetkililerine Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi’nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını getireceğim Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye mesajı: NATO Zirvesi'nde masaya Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını getireceğim
ABD Başkanı Trump’ın NATO programı belli oldu ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu
Zonguldak’ta yasağa rağmen denize girenleri “insan zinciri“ kurtardı Zonguldak'ta yasağa rağmen denize girenleri "insan zinciri" kurtardı
Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi Trump “Patronun kim olduğunu biliyor” dedi, Netanyahu’dan yanıt geldi
Cristiano Ronaldo’dan gazetecilere fırça Cristiano Ronaldo'dan gazetecilere fırça
Ukrayna’nın dron Putin’i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor Ukrayna'nın dron Putin'i harekete geçirdi, lüks yatını güvenlikli limana kaçırıyor

18:31
Trump’tan “kırmızı kart“ itirafı
Trump'tan "kırmızı kart" itirafı
18:10
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
Bakan Gürlek: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz
17:46
Trump’ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa’ya indi, hemen çay ikram edildi
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi
17:27
Trump’tan İran’a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
Trump'tan İran'a: Anlaş ya da santralleriniz yok olur
16:53
Rutte’den Ankara’da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız
16:06
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı 1 milyon dolandırılan cerrah var
Akademisyen Akdeniz Üniversitesi doktorlarını dolandırdı! 1 milyon dolandırılan cerrah var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 19:23:53. #7.12#
SON DAKİKA: Avusturya'da Esed Rejimi Yetkililerine Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.