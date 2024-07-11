Avusturya'da iltica başvurusu reddedilen Afgan vatandaşının sınır dışı edilmesi kararı doğru bulundu

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Avusturya'da iltica başvurusu reddedilen bir Afgan vatandaşının itirazını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, Taliban'ın yönetimi devralması sonrasında güvenlik durumunun düzeldiği ve sığınma talebinde bulunan kişinin ülkesinde geçimini sürdürebilecek imkanı bulunmasını gerekçe göstererek, sınır dışı edilmesine ilişkin kararın doğru olduğuna hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, 2022'de hem Avusturya hem de İsviçre'ye iltica başvurusunda bulunan ve her iki ülke tarafından başvurusu reddedilen kişinin sınır dışı edilmesine itiraz etmek amacıyla açtığı davaya ilişkin hükmünü kamuoyuyla paylaştı.

Mahkeme, söz konusu kişinin sınır dışı edilmesine ilişkin Federal Göçmenlik ve İltica Dairesi tarafından verilen kararı Federal İdari Mahkemenin onayladığını hatırlatarak, Federal İdare Mahkemesinin konuya ilişkin yasayı doğru yorumladığını, ağır bir usul hatası yapmadığını belirtti.

Taliban'ın 2021'de yönetimi ele geçirmesi sonrasında güvenliğe ilişkin durumun ciddi oranda iyileştiğine işaret eden Mahkeme, sınır dışı kararına ilişkin "davacının iddia ettiği gibi sivil bir birey olarak yaşamını sürdürmesini tehdit edecek, keyfi şiddete maruz kalmasına neden olacak uluslararası veya ulusal bir çatışma ortamının ülkenin tamamında söz konusu olmamasını" gerekçe olarak gösterdi.

Mahkeme ayrıca kişinin, iltica başvurusunda Afganistan'da ekonomik durumunun iyi olduğunu, çok sayıda taşınmaza sahip olduğunu ifade ettiğine, bu beyanlar doğrultusunda davacının ülkesinde geçimini sağlayabilecek imkana sahip olduğunun anlaşıldığına dikkati çekti.

Uzmanlar, Anayasa Mahkemesi kararının münferit bir duruma yönelik olduğunu, iltica başvurusu reddedilen her Afgan için geçerli olmayacağını, bununla beraber Taliban'ın 2021'de yönetime gelmesi sonrasında Anayasa Mahkemesinin bu ülkeye sınır dışı edilmenin imkansız olduğuna ilişkin hükmünün değişmesi açısından dikkat çekici olduğu görüşünü paylaştı.

2021 öncesinde şiddetli çatışmalara rağmen çok sayıda Afgan vatandaşının sınır dışı edildiği Avusturya'da, Taliban'ın yönetime gelmesi sonrasında iltica başvuruları reddedilen kişiler hakkında verilen sınır dışı kararları uygulanmıyordu.