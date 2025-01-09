Avusturya'da Kız Çocuklarına Başörtüsü Yasağı Tasarısı - Son Dakika
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Avusturya'da Kız Çocuklarına Başörtüsü Yasağı Tasarısı

Avusturya'da olası hükümet programında reşit olmayan kız çocuklarına başörtüsü yasağı önerildi.

09.01.2025 19:46
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Avusturya'daki kamu yayıncı kuruluşu, başarısızlıkla sonuçlanan koalisyon görüşmelerinde hazırlanan olası hükümet programında, reşit olmayan kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirilmesinin planlandığını açıkladı.

Kamu yayıncı kuruluşu ORF, merkez sağ Halk Partisi (ÖVP), Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) arasında başarısızlıkla sonuçlanan koalisyon görüşmelerinde 3 partinin temsilcileri tarafından hazırlanan 306 sayfalık olası hükümet programını kamuoyuyla paylaştı.

İki ayı aşkın bir süre devam eden görüşmelerde hazırlanan programda, uzlaşma sağlanamayan konular kırmızı, prensipte anlaşılan ancak detayları henüz belirlenmeyen konular sarı, uzlaşı sağlanan maddeler ise yeşil renkle işaretlendi.

Birçok konu kırmızı renkle işaretlenirken, kız çocuklarına yönelik başörtüsü yasağı getirilmesi konusu yeşille işaretlendi.

Programda, "Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik anayasayla uyumlu başörtüsü yasağı üzerinde çalışılacak." ifadesi yer aldı.

Ülkedeki Müslüman ve göçmenlerin seçimlerde tercih ettiği SPÖ ve liberal NEOS'un da olası bir başörtüsü yasağına yeşil ışık yakması dikkati çekti.

Merkez sağ ÖVP ve Yeşiller Partisi iktidarında kararlaştırılan birçok çevreci adımın iptal edildiği, sosyal yardımların da ciddi anlamda kısıtlandığı kaydedildi.

Anayasa Mahkemesi daha önce başörtüsü yasağını iptal etmişti

Avusturya'da 2019'da merkez sağ ÖVP ve aşırı sağcı FPÖ koalisyon hükümeti tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik başörtüsü yasağı getirilmiş, 11 Aralık 2020'de Anayasa Mahkemesi, başörtüsü yasağının eşitlik ve inanç özgürlüğü ile bağdaşmadığı gerekçesiyle iptal edilmesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Avusturya'da Kız Çocuklarına Başörtüsü Yasağı Tasarısı - Son Dakika

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