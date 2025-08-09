Avusturya'dan İsrail'e Gazze Tepkisi

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletme kararını açıkça reddettiklerini belirterek, "Tutumumuz açıktır: Gazze Şeridi'nin toprak veya demografik statüsünde tek taraflı herhangi bir değişikliği, uluslararası hukuk ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararı uyarınca reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Meinl-Reisinger, İsrail'in Gazze'yi işgal kararına ilişkin X sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Şu anda öncelikli olarak "felaket" niteliğindeki insani durumun hafifletilmesi ve kalan esirlerin serbest bırakılması gerektiğini belirten Meinl-Reisinger, "İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'deki askeri operasyonları genişletme kararını açıkça reddediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Acil bir ateşkes ve "Hamas'ın elindeki esirleri serbest bırakması" gerektiğini ifade eden Meinl-Reisinger, Gazze'ye kapsamlı insani yardım sağlanmasının önemine dikkati çekti.