Avusturya, Karadağ'a Yangın Yardımı Gönderiyor
Avusturya, Karadağ'a Yangın Yardımı Gönderiyor

12.08.2025 16:55
Avusturya, Karadağ'daki orman yangınları için 100 personel göndereceğini açıkladı.

Avusturya Başbakanı Christian Stocker, Balkan ülkesi Karadağ'da çıkan orman yangınlarıyla mücadele için bu ülkeye 100 personel göndereceklerini açıkladı.

Kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Stocker, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da Başbakan Milojko Spajic ile bir araya gelmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Stocker, Karadağ'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yardım taahhüdünde bulunarak ekipman ve personel desteği sağlayacaklarını belirtti.

Avusturya'nın bu kapsamda 100 kişiyi görevlendireceğini belirten Stocker, Avrupa dayanışmasının işlediğini vurguladı.

Stocker ayrıca, Karadağ'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğini de desteklediklerini söyledi.

Öte yandan iki ülke arasında Avusturyalı şirketlerin, Karadağ'daki altyapı projelerine katılımını öngören 10 milyar avro değerinde bir ekonomik işbirliği anlaşması da imzalandı.

?"Karadağ, AB üyelik sürecinde bölgede lider"

Spajic de Karadağ'da devam eden ve kontrol altına alınamayan orman yangınlarının söndürme çalışmaları için Avusturya'nın yardım göndereceğini belirterek "Karadağ bugünlerde orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ordu başta olmak üzere tüm ekiplerimiz sahada. Uluslararası yardım talep ettik." dedi.

Ülkedeki yangınlara müdahalenin sürdüğünü aktaran Spajic, polisin yangınların kasten çıkartıldığına dair bilgiye sahip olduğunun altını çizdi.

İki hükümet arasında ekonomik işbirliğinin güçlenmesi için anlaşma imzaladıklarını söyleyen Spajic, Karadağ'ın AB'ye üyelik süreci kapsamındaki tüm fasılları 2026 sonuna kadar kapatmayı planladığını aktardı.

Spajic, ülkesinin AB üyelik sürecinde bölgede lider konumunda olduğunu belirterek "Gereken tüm reformları yerine getirmeye çalışıyoruz. Her aday ülkenin yapması gereken adımları gerçekleştirdik. Bölgede bizim sunduğumuz örneği takip eden başarılı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

