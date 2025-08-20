Avusturya, Ukrayna'ya Destek Sürecek

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Ukrayna'nın Odessa bölgesinde bir araya geldiği mevkidaşı Andrii Sybiha ile Kiev'e verilen desteğin sürdürülmesi konusunu değerlendirdi.
Avusturya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Meinl-Reisinger, Avusturyalı şirket temsilcileriyle Ukrayna'nın Odessa bölgesini ziyaret etti.
Burada Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ve Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper ile bir araya gelen Meinl-Reisinger, muhataplarıyla Ukrayna'ya verilen desteğin sürdürülmesi ve ekonomik alanda işbirliğinin güçlendirilmesi konularını görüştü.
Meinl-Reisinger, görüşmede, Avusturya'nın, Ukrayna'nın yanında durmaya ve kalıcı barış sağlanana kadar Ukrayna halkına destek vermeye devam edeceğini belirtti.
Ukrayna'nın yeniden yapılandırılması kapsamında ülkesinin önemli bir rol oynayacağını belirten Meinl-Reisinger, Avusturyalı şirketlerin enerji altyapısının kurulması gibi Ukrayna'da acil ihtiyaç duyulan bilgi ve deneyime sahip olduğunu ifade etti.
Meinl-Reisinger, ziyareti kapsamında Avusturya ve Ukrayna iş dünyasından temsilcilerle de görüş alışverişinde bulundu.
