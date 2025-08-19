Ay Tozunda Yürür Gibi Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ay Tozunda Yürür Gibi Sergisi Açıldı

19.08.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB ve İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğiyle sergi, 20 Eylül'e kadar ücretsiz gezilebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ ile İyilik İçin Sanat Derneği iş birliğinde hazırlanan "Ay Tozunda Yürür Gibi" sergisi, 20 Eylül'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sergide resim, heykel, fotoğraf, video ve yerleştirme gibi farklı disiplinlerden birçok eser yer alıyor.

Hicran Aksöz'ün küratörlüğünde hazırlanan sergi, adını Ay yüzeyine atılan ilk insan adımlarından esinlenerek alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Osman Cenk Akın, sergiye dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ay Tozunda Yürür Gibi, hem bireyin iç dünyasına hem de toplumun ortak belleğine dokunan güçlü bir seçki. Farklı disiplinlerden sanatçıların üretimlerini aynı çatı altında buluştururken, izleyiciyi de bu çok katmanlı yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyoruz. Bu değerli projeye vizyonuyla yön veren küratörümüz Hicran Aksöz'e, değerli eserleriyle sergide yer alan tüm sanatçılarımıza ve İyilik İçin Sanat Derneğine teşekkür ediyorum. Taksim Sanat'ta böylesine özel bir sergiyi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz."

Sergide Mehmet Anik, Hasiyne Ayhan, Ahmet Hamdi Başsöz, Daniela Budişteanu, Zeynep Baloğlu, Delfin Demirgüreş, İrem Deniz, Ayşegül Düşek, Buse Elçi, Nida Erdoğan, Fadik Erin, Kardelen Erken, Asya Nur Hasgül, Ezgi Kanargı, Melike Kuş, Ece Kuyu, Esra Mengülerek, Modilda, Fatih Özkan, Beyzanur Özyurt, Yağız Seis, Barışcan Seval, Barış Can Solak, Gülşah Sözbir, İrem Nur Taşkın, Emir Furkan Tekkalmaz, Nadide Üster, Emir Yasin Yağmurca ve Ali Yayla'nın eserleri yer alıyor.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Etkinlik, İyilik, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ay Tozunda Yürür Gibi Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması 24 kişi serbest bırakıldı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması! 24 kişi serbest bırakıldı
Putin ve Zelenski buluşacak mı Trump’tan açıklama geldi Putin ve Zelenski buluşacak mı? Trump'tan açıklama geldi
Türkiye’nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan’da endişe yarattı Türkiye'nin İspanya ve İtalya ile derinleşen iş birliği Yunanistan'da endişe yarattı
Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi Trump’tan ilk yorum Zelenski, kriz yaratan kıyafetlerini bu kez değiştirdi! Trump'tan ilk yorum
Galatasaray’da 3 veda var Galatasaray'da 3 veda var

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
16:56
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Takma gözünü eline alarak konuşan gaziden komisyona damga vuran sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 17:32:25. #7.12#
SON DAKİKA: Ay Tozunda Yürür Gibi Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.