Ay Yıldız Müşterek Karargahı Tamamlanıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını bir araya getirecek Ay Yıldız Müşterek Karargahı, tamamlandığında, 12 milyon metrekarelik proje alanı ile Pentagon'dan 3, NATO Karargahı'ndan 4 kat büyüklüğe sahip olacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ay Yıldız Müşterek Karargahı; modern askeri yerleşke olmasının yanında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat kabiliyetini, kurumsal bütünleşmesini sağlayan bir proje olarak öne çıkıyor. İleri teknolojik altyapı, çağdaş komuta-kontrol imkanları ve sürdürülebilir yapısıyla Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk bayrağından ilham alınarak tasarlandı. Özgün mimarisi, akıllı bina konsepti, çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edilen proje, siber güvenlik, balistik koruma, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerin yanından Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri ile kendi alanında en büyük yerleşke olarak öne çıkıyor. 1680 futbol sahası büyüklüğünde 12 milyon metrekarelik alana sahip proje tamamlandığında Pentagon'dan 3, NATO Karargahı'ndan 4 kat büyüklüğe sahip olacak. Proje kapsamında ayrıca 6,5 kilometre çevre duvarı, 3 bin 200 kişilik 5 adet konferans salonu, 10 bin metrekare alan üzerine kurulu yıldız binası, 6 bin 400 kapasiteli 6 kapalı otopark, 19 milyon metreküp kazı hacmi bulunuyor.

'TÜRKİYE'NİN AY YILDIZ SOFRASI'

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda konuk NATO savunma bakanları ve NATO üst düzey temsilcileri için 7 Temmuz'da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Böylece; Ay Yıldız Müşterek Karargahı, kapılarını ilk kez NATO savunma bakanları için açtı. Yeni karargahın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda, konuklara 'Türkiye'nin Ay Yıldız Sofrası' adında Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi. Anadolu'nun farklı şehirlerinden seçilen coğrafi işaretli ve yöresel ürünler, tarihi, kültürel ve gastronomik değerleriyle birlikte kurgusal bir davet anlatısı içerisinde sunuldu. Resepsiyonda, Ege Bölgesi'nin zeytinleri, Afyon'un lokumu ve Anadolu'nun bereketini simgeleyen seçkin kuru yemişler, Ankara simidi, Mersin keçi peyniri, Gelibolu lakerdası, Urla'nın sakız enginarı, Sultandağı vişnesi, enginar, kumpir lokması, Kars kaşarı, Adıyaman çiğ köftesi, odun ateşinde Ankara döneri başta olmak üzere pek çok lezzet konuk bakanlara ikram edildi.