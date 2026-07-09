Ay Yıldız Müşterek Karargahı Tamamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ay Yıldız Müşterek Karargahı Tamamlanıyor

Ay Yıldız Müşterek Karargahı Tamamlanıyor
09.07.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

12 milyon metrekarelik Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Pentagon'dan 3, NATO'dan 4 kat büyük olacak.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını bir araya getirecek Ay Yıldız Müşterek Karargahı, tamamlandığında, 12 milyon metrekarelik proje alanı ile Pentagon'dan 3, NATO Karargahı'ndan 4 kat büyüklüğe sahip olacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ay Yıldız Müşterek Karargahı; modern askeri yerleşke olmasının yanında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin müşterek harekat kabiliyetini, kurumsal bütünleşmesini sağlayan bir proje olarak öne çıkıyor. İleri teknolojik altyapı, çağdaş komuta-kontrol imkanları ve sürdürülebilir yapısıyla Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk bayrağından ilham alınarak tasarlandı. Özgün mimarisi, akıllı bina konsepti, çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edilen proje, siber güvenlik, balistik koruma, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerin yanından Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri ile kendi alanında en büyük yerleşke olarak öne çıkıyor. 1680 futbol sahası büyüklüğünde 12 milyon metrekarelik alana sahip proje tamamlandığında Pentagon'dan 3, NATO Karargahı'ndan 4 kat büyüklüğe sahip olacak. Proje kapsamında ayrıca 6,5 kilometre çevre duvarı, 3 bin 200 kişilik 5 adet konferans salonu, 10 bin metrekare alan üzerine kurulu yıldız binası, 6 bin 400 kapasiteli 6 kapalı otopark, 19 milyon metreküp kazı hacmi bulunuyor.

'TÜRKİYE'NİN AY YILDIZ SOFRASI'

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda konuk NATO savunma bakanları ve NATO üst düzey temsilcileri için 7 Temmuz'da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyonda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı. Böylece; Ay Yıldız Müşterek Karargahı, kapılarını ilk kez NATO savunma bakanları için açtı. Yeni karargahın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda, konuklara 'Türkiye'nin Ay Yıldız Sofrası' adında Türk mutfağından çeşitli lezzetler ikram edildi. Anadolu'nun farklı şehirlerinden seçilen coğrafi işaretli ve yöresel ürünler, tarihi, kültürel ve gastronomik değerleriyle birlikte kurgusal bir davet anlatısı içerisinde sunuldu. Resepsiyonda, Ege Bölgesi'nin zeytinleri, Afyon'un lokumu ve Anadolu'nun bereketini simgeleyen seçkin kuru yemişler, Ankara simidi, Mersin keçi peyniri, Gelibolu lakerdası, Urla'nın sakız enginarı, Sultandağı vişnesi, enginar, kumpir lokması, Kars kaşarı, Adıyaman çiğ köftesi, odun ateşinde Ankara döneri başta olmak üzere pek çok lezzet konuk bakanlara ikram edildi.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gastronomi, Teknoloji, Ay Yıldız, Politika, Türkiye, Savunma, Güncel, Yaşam, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ay Yıldız Müşterek Karargahı Tamamlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı Tartıştığı kişinin üzerine aracı sürüp kapıya sıkıştırdı: O anlar kameraya yansıdı
Almanya’da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası Almanya'da 15 hastasını öldüren doktora ömür boyu hapis cezası
Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Erdoğan’dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi Erdoğan'dan NATO liderlerine imzalı kitap hediyesi
Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu
Mardin’de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Mardin'de boğazına şeker kaçan 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

15:16
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi Dünyaya böyle servis ettiler
İngilizler, Trump-Erdoğan görüntülerindeki detayı es geçmedi! Dünyaya böyle servis ettiler
14:57
NATO Zirvesi’nde Mehteran’ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
NATO Zirvesi'nde Mehteran'ı övdü, baskı yüzünden sildi: Mehter bando değildi, bir silahtı
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
14:16
Hepsi market rafından çıktı Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Hepsi market rafından çıktı! Son kullanma tarihinin üstünden seneler geçmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 16:21:54. #7.12#
SON DAKİKA: Ay Yıldız Müşterek Karargahı Tamamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.