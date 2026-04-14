Aya Yorgi Kilisesi'nde Restorasyon Başladı

14.04.2026 17:32
Isparta'daki 19. yüzyıl Aya Yorgi Kilisesi'nin restorasyon çalışmaları başladı, yeni amaçlarla kullanılacak.

Isparta'da 19. yüzyılda inşa edilen Aya Yorgi Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Doğancı Mahallesi'nde 1857-1860 yıllarında inşa edilen tarihi yapı, Isparta Belediyesi öncülüğünde yürütülen proje kapsamında restore edilerek kente kazandırılacak.

Aya Yorgi Kilisesi'nde yürütülen restorasyon kapsamında yapının cephelerinde kumlama çalışmalarına başlanırken, çatı kiremitlerinin söküm ve aktarım işlemleri de yürütülüyor.

Alanda cephe iskelesi kurularak çalışmaların planlı şekilde sürdürüldüğü, yapının iç bölümünde yer alan ahşap ikon perdelerinin temizliğinin de eş zamanlı gerçekleştirildiği belirtildi.

Proje çerçevesinde tarihi yapının, kütüphane ve endemik bitkiler araştırma merkezi olarak hizmet vermesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, yapının uzun yıllardır atıl durumda olduğunu belirtti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in girişimleriyle tarihi yapının restorasyon çalışmalarının başlamasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Divarcı, çalışmanın mahalle için önemli kazanım olacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi Dev boynuzları engel olmadı: Dağ keçisi dar mağaraya böyle girdi
Papa ile arası gerildi, Trump’tan geri adım geldi O paylaşımı sildi Papa ile arası gerildi, Trump'tan geri adım geldi! O paylaşımı sildi
Nijerya’da Boko Haram’ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü Nijerya'da Boko Haram'ın yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker öldü
Bolu’da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı Bolu'da polis, durdurduğu aracın sürücüsüne hangi suçtan ceza yazacağını şaşırdı
56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı 56 ilde eş zamanlı DEAŞ operasyonu: 525 şüpheli yakalandı
Galatasaray’da kadro dışı kararı Galatasaray'da kadro dışı kararı

18:30
Trump: İran ile önümüzdeki iki gün içinde Pakistan’da yeniden görüşebiliriz
Trump: İran ile önümüzdeki iki gün içinde Pakistan'da yeniden görüşebiliriz
18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:20
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
