Ayakkabı Tamiratına Artan İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayakkabı Tamiratına Artan İlgi

Gaziantep'te vatandaşlar, yükselen fiyatlar nedeniyle ayakkabı almak yerine tamir ettiriyor.

19.12.2024 23:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatandaşlar ayakkabı satın almak yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor

Gaziantep'te ayakkabı tamircilerine ilgi artıyor

GAZİANTEP - Gaziantep Elmacılar Pazarı'nda 28 yıldır ayakkabı tamiratı yapan 55 yaşındaki Cengiz Canday, son dönemde ayakkabı tamircilerine olan talebin artış gösterdiğini ve vatandaşların satın almak yerine ayakkabılarını tamir ettirmeyi tercih ettiklerini belirtti.

Gaziantep Elmacılar Pazarı'nda 28 yıldır ayakkabı tamiratı yapan 55 yaşındaki Cengiz Canday, ayakkabı fiyatlarındaki yükselişin, tamir hizmetlerine olan ilgiyi artırdığını ifade etti. Cengiz Canbay, "3 bin TL bir ayakkabıya vermek yerine, bize 200 TL veriyorlar, biz de ayakkabılarını yenileyip teslim ediyoruz" dedi.

Piyasada satılan ayakkabıların kalitesizliğine de dikkat çeken Canday, "Artık üretilen ayakkabıların ömrü 6 aya kadar düştü. Fiyatlar bu kadar yüksek olmasına rağmen malzemeden çalıyorlar ki insanlar sürekli yeni ayakkabı almak zorunda kalsın" diyerek sektörün mevcut durumunu eleştirdi. Artan fiyatlar ve düşen kalite, Gaziantep'te ayakkabı tamirciliğini yeniden canlandırdı.

"Ayakkabı fiyatlarının yükselişi bize olan talebi her geçen gün arttırıyor"

Ayakkabı tamiratına talebin yoğun olduğunu söyleyen usta Canday, "Ayakkabı tamiratına talep yoğun. Ayakkabı fiyatlarının yükselişi bize olan talebi her geçen gün arttırıyor. Vatandaşlar ayakkabı almak yerine gelip tamirat yaptırıyor. Ayakkabının kullanım süresini uzatıyoruz. Müşteri de bu durumdan memnun kalıyor" dedi.

Piyasadaki ayakkabıların kullanım süresinin kısaldığını vurgulayan usta Canday,"Piyasadaki ayakkabıların ömrü 6 aya düştü. Yapanlar satış yapabilmek için malzemeden çalarak ayakkabı üretiyor. 5 bin TL'lik ayakkabıların ömrü bile şu an 6 - 7 ay civarı. Bu durumda vatandaş mağdur olup bize geliyor. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. 2 - 3 bin TL harcamasın diye 100-200 TL'ye ayakkabıları sağlamlaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

"Ayakkabı yaptırmak almaktan daha ucuz"

Ayakkabısını yaptırmaya gelen müşteri Kemal Bozkurt, "Ayakkabı yaptırmak almaktan daha ucuz. Biz de eski ayakkabılarımızı tamir ettiriyoruz. 2 bin TL ayakkabıya vereceğimize 100 TL tamirata veriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayakkabı Tamiratına Artan İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 00:48:33. #1.13#
SON DAKİKA: Ayakkabı Tamiratına Artan İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.