Ayakkabı Tamiri Artıyor

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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in dinlediği ayakkabı tamir ustası, vatandaşların artık mağazalardan ayakkabı almak yerine ayakkabılarını tamir ettirdiğini ya da ikinci el ayakkabı satın aldığını belirtti. Esnaf, "Vatandaş eskiden ikinci el ayakkabıyı ayağına sokmazdı. Şimdi 'bana göre var mı' diye soruyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ziyaret ettiği ayakkabı tamircisi ülkenin ekonomik durumunu gözler önüne serdi. Ayakkabı tamiri yapan esnaf, eskiden insanların ayakkabı tamir ettirmek yerine yeni ayakkabı almayı tercih ettiğini, ekonomideki kötü gidişatla birlikte vatandaşların artık ayakkabılarını tamir ettirdiğini ya da ikinci el ayakkabı aldığını ifade etti.

İkinci el ayakkabıları alarak tamir edip sattığını belirten esnaf, "200-300 liraya alıp tamir ediyoruz, 300-400 liraya da bizden satın alıyorlar. Talep çok. Vatandaş eskiden ikinci el ayakkabıyı ayağına sokmazdı şimdi, 'bana göre var mı?' diye soruyor. Daha önceden, 'ben elalemin giydiği ayakkabıyı mı giyeceğim?' derlerdi. Şu anda böyle bir şey yok. Şu anda ayağına olduğu zaman giyip gidiyor" dedi.

"Talep üzerine ikinci el ayakkabı satmaya başladım"