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Ayakkabı Tamiri Artıyor

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Esnaf, ekonomik durum nedeniyle vatandaşların ayakkabıları tamir ettirip ikinci el aldığını belirtti.

26.02.2025 10:44
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(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in dinlediği ayakkabı tamir ustası, vatandaşların artık mağazalardan ayakkabı almak yerine ayakkabılarını tamir ettirdiğini ya da ikinci el ayakkabı satın aldığını belirtti. Esnaf, "Vatandaş eskiden ikinci el ayakkabıyı ayağına sokmazdı. Şimdi 'bana göre var mı' diye soruyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ziyaret ettiği ayakkabı tamircisi ülkenin ekonomik durumunu gözler önüne serdi. Ayakkabı tamiri yapan esnaf, eskiden insanların ayakkabı tamir ettirmek yerine yeni ayakkabı almayı tercih ettiğini, ekonomideki kötü gidişatla birlikte vatandaşların artık ayakkabılarını tamir ettirdiğini ya da ikinci el ayakkabı aldığını ifade etti.

İkinci el ayakkabıları alarak tamir edip sattığını belirten esnaf, "200-300 liraya alıp tamir ediyoruz, 300-400 liraya da bizden satın alıyorlar. Talep çok. Vatandaş eskiden ikinci el ayakkabıyı ayağına sokmazdı şimdi, 'bana göre var mı?' diye soruyor. Daha önceden, 'ben elalemin giydiği ayakkabıyı mı giyeceğim?' derlerdi. Şu anda böyle bir şey yok. Şu anda ayağına olduğu zaman giyip gidiyor" dedi.

"Talep üzerine ikinci el ayakkabı satmaya başladım"

Mağazada bin 500 lira olan ayakkabıların ikinci elinin 200 lira, 5 bin lira olan botun ikinci elinin 750 liraya satıldığını söyleyen esnaf, "İkinci el ayakkabı alındığını bu zamana kadar görmemiştim. Bu zamana kadar ikinci el ayakkabı tamiri yapıp satmamıştım. Talep olması üzerine ikinci el ayakkabı satmaya başladım. Vatandaş buradan mağazadaki ayakkabı fiyatlarının 5'te 1'i, 6'da 1'i fiyatına ayakkabı satın alıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Bekir Başevirgen, Milletvekili, Ekonomi, Güncel, Manisa, Yaşam, Son Dakika

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