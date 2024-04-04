Ayancık Kaymakamı Recep Hasar, şehit ailesine ziyarette bulundu.

Ağrı'da Tır Dorsesinde 7 Ton Gümrük Kaçağı Tütün Bulundu

Ağrı'da yapılan bir operasyonda, il jandarma komutanlığı ve gümrük ekipleri tarafından bir tır dorsesinde yapılan aramada 7 ton 700 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.