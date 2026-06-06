Ayancık'ta Fabrika Depo Yangını - Son Dakika
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Ayancık'ta Fabrika Depo Yangını

Ayancık\'ta Fabrika Depo Yangını
06.06.2026 23:58
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Sinop'un Ayancık ilçesindeki fabrika depo yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde bir fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın söndürüldü.

İlçe merkezi Çayiçi Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri üretimi yapan bir fabrikanın talaş deposunda yangın çıktı.

Depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Ayancık Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü arazözleriyle müdahale edilen yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Ayancık, Güncel, Sinop, Yaşam, Son Dakika

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