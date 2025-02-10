Ayancık'ta Heyelan Korkusu

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Sinop Ayancık'ta heyelan bölgesi böyle görüntülendi

SİNOP - Sinop'un Ayancık ilçesinde yoğun kar yağışının ardından toprak kayması meydana geldi.

Yalı Mahallesi Eski Tarihi Cezaevi üst kısmında bulunan alanda Maltepe mevkisindeki yüksek kesiminden kopan çamur yığını ve ağaçlar evlerin yakınlarına kadar geldi. Çevre sakinleri toprak kayması nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Heyelan, evler için tehdit oluşturuyor. Vatandaşlar, yaşanan bu olayın ardından tedirgin bir şekilde yetkililerden yardım bekliyor.