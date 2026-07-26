Ayancık'ta Sobadan Yangın Çıktı
Sinop'un Ayancık ilçesinde sobadan kaynaklanan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sinop'un Ayancık ilçesinde müstakil bir evde sobadan kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Maden köyünde, Şerafettin Karahan'a ait müstakil evin avlusunda, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin çatı kısmına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, yangın nedeniyle avluda ve evin çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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