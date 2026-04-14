Ayasofya'da Provokatif Eylem: 2 Şüpheli Tutuklandı
Ayasofya'da Provokatif Eylem: 2 Şüpheli Tutuklandı

14.04.2026 18:49
Yabancı uyruklu iki kişi, Ayasofya'da dini bayrak açarak provokasyon yaptı, tutuklandılar.

AYASOFYA Camii'ne gelen yabancı uyruklu M.M. (35) ile K.M. (42), iddiaya göre cami içerisinde dini ve ideolojik içerikli provokasyon amaçlı bayrak açarak video çekti. Yaşananlar caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklandı.

Olay, 9 Nisan günü 15.20 sıralarında Fatih'teki Ayasofya Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cami içerisinde provokatif eylem yapıldığı bilgisi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese gitti. Yapılan çalışmalarda M.M. ile K.M. isimli yabancı uyruklu 2 şüphelinin, cami içerisinde dini ve ideolojik içerik taşıyan prokovasyon amaçlı bayrak açıp, yaşananları video ile kaydettikleri belirlendi. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri şüphelileri olay yerinde gözaltına aldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler M.M. ile K.M., 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 11 Nisan 2026 tarihinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
