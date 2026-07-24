Diyanet Başkanı: Ayasofya Ezanı İslam'a Diriliş Umudu

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Bugün Ayasofya'nın minarelerinden yankılanan ezan-ı Muhammedi, son iki asırdır hakları gasbedilen, mukaddesatına kastedilen ve ülkeleri yağmalanan İslam toplumları için diriliş muştulamakta ve umut aşılamaktadır." ifadesini kullandı.

Arpaguş, 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namazın eda edilmesinin 6. yıl dönümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Ayasofya'nın asırlar boyunca farklı inançların, kültürlerin ve büyük imparatorlukların kalbinde yer almış, her dönemin ruhunu kendi gövdesinde somutlaştırmış canlı bir tarih abidesi olduğunu belirten Arpaguş, şunları kaydetti:

"Ancak 1453 yılı, Ayasofya'nın hikayesinde yepyeni ve geri dönülemez bir dönüm noktasını temsil etmektedir. Yaklaşık 6 asır önce Fatih Sultan Mehmet Han ve onun şanlı ordusu, tam bir donanımla Allah'a dayanarak yola çıkmış ve bu sayede Cenabıhakk'ın inayetine mazhar olmuştur. Onun ve ordusunun samimiyet ve gayreti, tedbir ve tevekkülü, Allah tarafından şanlı bir fetihle tebcil edilmiştir. İstanbul'un fethiyle birlikte Ayasofya, yeni bir medeniyet ufkuna kavuşmuş ve İslam medeniyetinin adalet anlayışının, estetik dehasının ve evrensel iddialarının en önemli sembollerinden biri haline gelmiştir. Ayasofya'nın yeniden asli hüviyetine kavuşturulmasında da aynı azim ve kararlılığı görüyoruz.

Bu görkemli mabedin asli kimliğine kavuşturulması, aziz milletimizin ecdadına vefasının bir tezahürü ve kendi medeniyet köklerinden aldığı güçle yeni bir gelecek inşa etme azminin bir yansımasıdır. Bugün Ayasofya'nın minarelerinden yankılanan ezan-ı Muhammedi, son iki asırdır hakları gasbedilen, mukaddesatına kastedilen ve ülkeleri yağmalanan İslam toplumları için diriliş muştulamakta ve umut aşılamaktadır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılış yıl dönümü vesilesiyle bu güzelliğe imza atan muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşkilatımız ve milletimiz adına en derin şükranlarımı arz ediyorum."