Ayazağa Deresi\'nde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu, kayıp 3 kişi aranıyor

Ayazağa Deresi'nde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu, kayıp 3 kişi aranıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan sağanakta kaybolan 5 kişiden 2'si bulundu; Ayazağa Deresi Köprüsü altında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. İBB İtfaiyesi ekipleri, selde kaybolan 3 kişiyi Ayazağa Deresi ve çevresinde aramayı sürdürüyor.
İSTANBUL'da yaşanan sağanakta kaybolan 5 kişiden 2'si bulundu. Kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları Ayazağa Deresi'nde sürüyor.
İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından meydana gelde 5 kişi kayıp olarak aranıyordu. Bugün bir kişinin daha cansız bedeni Ayazağa Deresi Köprü'sü altında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi'ne bağlı arama kurtarma ekipleri selde kaybolan 3 kişiyi arama çalışmalarına devam ediyor. Ekipleri Ayazağa Deresi'nde ve çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: DHA
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