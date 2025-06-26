AYB, İtalya'ya 107,5 Milyon Avro Destek - Son Dakika
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AYB, İtalya'ya 107,5 Milyon Avro Destek

26.06.2025 18:28
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Avrupa Yatırım Bankası, İtalya'nın savunma yeteneklerini güçlendirmek için 107,5 milyon avro sağladı.

Avrupa Yatırım Bankası (AYB), İtalya'nın güvenlik ve savunmasını desteklemek için 107,5 milyon avro kaynak tahsis etti.

AYB'den yapılan yazılı açıklamada, AYB'nin, İtalya'nın güvenlik ve savunma yeteneklerini daha da güçlendirmek amacıyla İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile yeni bir stratejik anlaşma imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, AYB'nin, İtalya'ya 107,5 milyon avroluk kaynak sağlayacağı, bu finansmanın İtalyan ordusu için helikopter alımına katkıda bulunacağı belirtildi.

Bu operasyonun, AYB'nin Avrupa güvenliği ve savunmasına yönelik daha geniş çaplı taahhüdünün bir parçası olduğu bildirilen açıklamada, "AYB, kısa süre önce AB öncelikleri doğrultusunda askeri projeleri desteklemeyi de kapsayacak şekilde uygunluk kriterlerini genişletti. Kredi, Ekonomi ve Maliye Bakanlığına verilecek; bu Bakanlık da AYB kaynaklarını Savunma Bakanlığına aktaracak. AYB'nin uluslararası piyasalarda sunduğu avantajlı koşullar sayesinde, kredi İtalyan hükümetinin 20 yıllık vade boyunca önemli miktarda faiz tasarrufu sağlamasını mümkün kılacak." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, 2022 yılında AYB'nin, İtalyan Jandarması (Carabinieri) için 16 hafif helikopter alımı ve ulusal hava trafik kontrol sisteminin iyileştirilmesi için 240 milyon avro sağladığı, 2020'de ise 3 hidro-oşinografik geminin inşası için 220 milyon avro kredi verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYB Başkan Yardımcısı Gelsomina Vigliotti, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, AYB'nin Avrupa güvenliği ve savunmasına verdiği desteğin artmakta olduğunu gösteriyor ve İtalya'nın rekabet gücünü ve güvenliğini güçlendirecek stratejik yatırımları teşvik etmeye yönelik İtalyan hükümetiyle devam eden verimli diyaloğun bir sonucu. AB'nin stratejik özerkliğini korumak için ortaklarımızla yan yana çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Helikopter, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Savunma, Finans, Güncel, İtalya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYB, İtalya'ya 107,5 Milyon Avro Destek - Son Dakika

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