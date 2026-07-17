Aydın'da 29,5 km'lik AYBAN Banliyö Hattı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Aydın'da 29,5 km'lik AYBAN Banliyö Hattı Hizmete Açıldı

17.07.2026 12:52
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 29,5 kilometrelik AYBAN Banliyö Hattı törenle hizmete alındı. Hat, İncirliova, Efeler ve Köşk ilçeleri arasında ulaşım sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 29,5 kilometrelik AYBAN Banliyö Hattı, törenle hizmete alındı.

Hattın açılışı, Aydın Garı'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, törende yaptığı konuşmada, bereketli toprakların, mavinin, yeşilin ve turizmin başkenti Aydın'da yeni bir hizmeti hayata geçirdiklerini belirtti.

Yılların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Boyraz, şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren Aydın'da yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım anlamında daha kolayca seyahat edebilecekleri bir ulaşım modunu hizmete alıyoruz. Tarihin kaydedildiği andan beri, demir yolları anlamında söylüyorum, ilk demiryolu 1856 yılında Aydın-İzmir demiryoluyla başlayan ve bugün de onun daha ötesine taşınan bir hizmet kervanıdır."

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da uzun süredir üzerinde çalıştıkları projenin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Açılışın ardından protokol üyeleri, Aydın Garı'ndan İncirliova'ya trenle yolculuk yaptı. İncirliova, Efeler ve Köşk ilçeleri arasında 29,5 kilometrelik güzergahta hizmet verecek hat, bölge ulaşımına katkı sunacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da 29,5 km'lik AYBAN Banliyö Hattı Hizmete Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 29,5 km'lik AYBAN Banliyö Hattı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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