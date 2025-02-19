Aybige Feride Üstündağ, WTT Gençler Turnuvası'nda Dünya Dördüncüsü Oldu - Son Dakika
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Aybige Feride Üstündağ, WTT Gençler Turnuvası'nda Dünya Dördüncüsü Oldu

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin masa tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, U11 kategorisinde birinci olarak dünya dördüncülüğüne yükseldi. 50 ülkeden 350 sporcunun katıldığı WTT Gençler Kapadokya Turnuvası'nda büyük bir başarıya imza attı.

19.02.2025 15:04  Güncelleme: 15:44
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin masa tenisi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, WTT Gençler Kapadokya 2025 Turnuvası'nda U11'de birinci olarak dünya dördüncülüğüne yükseldi.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu'nun (ITTF) 2025 faaliyet programında yer alan WTT Gençler Kapadokya Turnuvası, Nevşehir'de düzenlendi. Turnuvada, tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde gerçekleştirilen grup maçlarında, sporcular performanslarını sergileyerek eleme aşamalarına yükselmeye hak kazandı. Yüksek rekabetin yaşandığı maçlarda, hem teknik hem de stratejik beceriler ön plana çıktı.

50 ülkeden 350 sporcunun katıldığı turnuvada Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Aybige Feride Üstündağ, U11 Kızlar'da birinci oldu. Aybige Feride Üstündağ, bu başarısı ile puanını 57'ye yükseltti ve dünya dördüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Üstündağ ve antrenörünü kutladı. Başkan Aras, şunları söyledi:

"Muğla Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde faaliyetlerine devam eden sporcularımız bizleri gururlandırmaya, ulusal ve uluslararası turnuvalarda büyük başarılar elde etmeye devam ediyor. Masa tenisi sporcumuz Aybige de Kapadokya düzenlenen turnuvada elde ettiği başarılarla dünya dördüncülüğüne yükseldi ve bizleri gururlandırdı. Bu başarıda emeği olan başta masa tenisi antrenörümüz Hale Balım Üstündağ olmak üzere tüm ekibimizi, Aybige evladımızı kutluyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Sporcularımız elde ettikleri başarılarla Muğlamızı, ülkemizi gururlandırmaya, kendilerini geliştirmeye, fikri, irfanı, vicdanı hür nesiller olarak örnek olmaya devam edecek."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aybige Feride Üstündağ, WTT Gençler Turnuvası'nda Dünya Dördüncüsü Oldu - Son Dakika

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