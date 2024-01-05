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AYBİR, Harvard ve Pensilvanya Üniversiteleri Rektörlerinin İstifalarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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AYBİR, Harvard ve Pensilvanya Üniversiteleri Rektörlerinin İstifalarına Tepki Gösterdi

İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR), İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan ABD'deki Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill'in istifa ettirilmesine tepki gösterdi. AYBİR, bu durumun ABD üniversitelerindeki akademik özgürlük üzerindeki baskıların somut bir örneği olduğunu belirtti ve İsrail'in işgaline karşı direnişi destekleyen öğrencilerin baskılanmasını kabul etmeyen yaklaşımın ABD demokrasisinin ve kurumlarının yaşadığı çıkmazı gözler önüne serdiğini vurguladı. Ayrıca, AYBİR'in yayımladığı rapora göre, ABD'deki üniversitelerin antisemitizm suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığında çaresiz kaldığı ve akademik özgürlüğün tehlikede olduğu ifade edildi.

AYBİR, Harvard ve Pensilvanya Üniversiteleri Rektörlerinin İstifalarına Tepki Gösterdi
05.01.2024 - 23:03,
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İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği (AYBİR), İsrail'e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan ABD'deki Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill'in istifa ettirilmesine tepki gösterdi.

AYBİR'den yapılan "ABD'de Akademik Özgürlük Alanının Daralmasından Endişeliyiz" başlıklı yazılı açıklamada, "Harvard Üniversitesi Rektörü Profesör Claudine Gay'in istifa etmek zorunda bırakılması ve yerine radikal siyonist kimliği ile tanınan Alan Garber'in atanması ABD üniversitelerindeki akademik özgürlük üzerindeki baskıların son somut örneği olmuştur." ifadesine yer verildi.

ABD'nin önde gelen üniversitelerinin rektörlerinin daha önce de antisemitizm ile mücadele etmemekle itham edildiğine ve ABD Kongresi tarafından savunmaları istendiğine işaret edilen açıklamada, Rektör Magill'in istifa ettirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, İsrail işgaline karşı direnişi destekleyen öğrencilerin baskılanmasını kabul etmeyen, üniversitede öğrenci ve akademisyenlerin ifade özgürlüğünü önemseyen yaklaşımın "Yahudi lobilerin salvoları ve Yahudi finansörlerin üniversiteleri tehdit etmelerine karşı korumasız bırakılmasının" ABD demokrasisinin ve kurumlarının yaşadığı çıkmazı gözler önüne serdiği vurgulandı.

Açıklamada, entelektüel üretim ve özgür düşüncenin merkezi olması gereken üniversitelerin, İsrail ve siyonizm söz konusu olduğunda düşünce ve ifade hürriyetinin teoride kaldığı, pratikte bastırıldığı alanlara dönüştüğü kaydedildi.

AYBİR'in Aralık 2023'te yayımlanan "Antisemitizm Suçlamasının Araçsallığı ve Batıdaki Akademik Özgürlüğe Etkisi" raporuna dikkati çekilen açıklamada, "Ackman tipi baskılama mekanizması" kavramıyla ifade edilen mekanizmaya karşı ABD'deki üniversitelerin çaresizliğinin akademik özgürlük adına endişe verici olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, Magill ve Gay'in insani ve akademik duruşları nedeniyle her türlü takdiri hak ettiğinin altı çizilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Asıl kaybeden ise ifade özgürlüğü de dahil birçok değeri başkaları üzerinde Demokles'in kılıcı gibi sallandıran Batı demokrasisi ve Batı değerleridir. ABD ve Batılı devletlerin İsrail vahşetine koşulsuz desteğine karşı tarihin doğru tarafında yer alarak insan haysiyetine uygun bir duruş sergileyen Profesör Magill ve Profesör Gay gibi akademisyenler özgür dünyanın ümidi olmaya devam edeceklerdir."

Kaynak: AA
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