AYBÜ, Çin ziyaretinde SISU ile mutabakat imzalayıp Beihang'ı inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AYBÜ, Çin ziyaretinde SISU ile mutabakat imzalayıp Beihang'ı inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AYBÜ, Çin ziyaretinde SISU ile mutabakat imzalayıp Beihang\'ı inceledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ve heyet, Çin'de SISU ile akademik iş birliği mutabakat zaptı imzaladı ve Pekin'de Beihang Üniversitesini ziyaret etti. Anlaşma, iki üniversitenin ilişkilerini güçlendirip öğrenci ve akademisyenlere yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ve beraberindeki heyet, Çin'de gerçekleştirdikleri temaslar kapsamında Şanghay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi (SISU) ile akademik iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çin'de düzenlenen uluslararası eğitim etkinlikleri kapsamında temaslarda bulunan AYBÜ heyeti, Şanghay ve Pekin'deki yükseköğretim kurumlarını ziyaret ederek ortak araştırma ve akademik iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Heyet, Şanghay'daki temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural'ı ziyaret etti.

Görüşmede, Türk ve Çin üniversiteleri arasında geliştirilebilecek akademik iş birlikleri, ortak projeler ve bilimsel çalışmalar ele alındı.

Ardından Şanghay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesini ziyaret eden heyet, iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Ziyaret kapsamında üniversitede öğrenim gören öğrencilerle de bir araya gelen heyet, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Beihang Üniversitesinde araştırma merkezleri incelendi

AYBÜ heyeti, Pekin'deki temasları kapsamında havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Beihang Üniversitesini de ziyaret etti.

Üniversitenin Havacılık ve Uzay Ağ Güvenliği Anahtar Laboratuvarı ile Mikro-Nano İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulunan heyet, yürütülen bilimsel araştırmalar ve teknolojik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Havacılık ve Uzay Müzesini de gezen heyet, Beihang Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Huang Haijun ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki üniversite arasında ortak araştırma projeleri geliştirilmesi ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

"Uluslararası ilişkilerimizi somut akademik iş birliklerine dönüştürmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Çin'deki temasların üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri açısından önem taşıdığını belirtti.

Farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Şanghay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi ile imzaladığımız mutabakat zaptının, iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesine ve yeni ortak çalışma alanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Beihang Üniversitesinde ise özellikle havacılık, uzay teknolojileri, ağ güvenliği ve mikro-nano inovasyon alanlarında yürütülen çalışmaları yakından tanıma fırsatı bulduk."

Köseoğlu, uluslararası iş birliklerinin öğrenci ve akademisyenlere yeni fırsatlar sunmasını amaçladıklarını ifade ederek, "Amacımız, uluslararası ilişkilerimizi somut akademik iş birliklerine dönüştürmek, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için yeni fırsatlar oluşturmak ve üniversitemizin uluslararası yükseköğretim alanındaki konumunu daha da güçlendirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiAli Cengiz KöseoğluEğitimGüncelPekinDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Kerem Aktürkoğlu Fener’in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak Kerem Aktürkoğlu Fener'in kasasından 56 milyon TL daha çıkaracak
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Tokayev’den Ankara’da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun Tokayev'den Ankara'da beklenmedik çağrı: Rusya da teşkilata dahil olsun
İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu İğrenç ötesi komplo: Nişanlısına cinsel saldırıda bulunması için internetten parayla adam tuttu!
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
17:18
Napoli’den Fenerbahçe’yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
Napoli'den Fenerbahçe'yi kızdıracak Lukaku itirafı: Şanslıydık, onu sattık
16:43
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
Boşandığı eşini öldürdükten sonra intihar eden adamın cebinden not çıktı
16:40
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt’a emanet
Fenerbahçe milli araya kadar Dirk Kuyt'a emanet
16:34
Şamil Tayyar’dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış
16:31
Sinem Dedetaş’ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
Sinem Dedetaş'ın dudağının kenarındaki kızarıklığın nedeni belli oldu
16:06
Elektrikte devlet desteği düşürüldü 6,5 milyon aboneye zam göründü
Elektrikte devlet desteği düşürüldü! 6,5 milyon aboneye zam göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 17:26:12. #7.13#
SON DAKİKA: AYBÜ, Çin ziyaretinde SISU ile mutabakat imzalayıp Beihang'ı inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android