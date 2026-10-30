AYBÜ, Çin ziyaretinde SISU ile mutabakat imzalayıp Beihang\'ı inceledi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ve beraberindeki heyet, Çin'de gerçekleştirdikleri temaslar kapsamında Şanghay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi (SISU) ile akademik iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çin'de düzenlenen uluslararası eğitim etkinlikleri kapsamında temaslarda bulunan AYBÜ heyeti, Şanghay ve Pekin'deki yükseköğretim kurumlarını ziyaret ederek ortak araştırma ve akademik iş birliği olanaklarını değerlendirdi.

Heyet, Şanghay'daki temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Şanghay Başkonsolosu Özlem Kural'ı ziyaret etti.

Görüşmede, Türk ve Çin üniversiteleri arasında geliştirilebilecek akademik iş birlikleri, ortak projeler ve bilimsel çalışmalar ele alındı.

Ardından Şanghay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesini ziyaret eden heyet, iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Ziyaret kapsamında üniversitede öğrenim gören öğrencilerle de bir araya gelen heyet, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Beihang Üniversitesinde araştırma merkezleri incelendi

AYBÜ heyeti, Pekin'deki temasları kapsamında havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan Beihang Üniversitesini de ziyaret etti.

Üniversitenin Havacılık ve Uzay Ağ Güvenliği Anahtar Laboratuvarı ile Mikro-Nano İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulunan heyet, yürütülen bilimsel araştırmalar ve teknolojik çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Havacılık ve Uzay Müzesini de gezen heyet, Beihang Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Huang Haijun ile bir araya geldi.

Görüşmede, iki üniversite arasında ortak araştırma projeleri geliştirilmesi ve akademik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi.

"Uluslararası ilişkilerimizi somut akademik iş birliklerine dönüştürmek istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Çin'deki temasların üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri açısından önem taşıdığını belirtti.

Farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Şanghay Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi ile imzaladığımız mutabakat zaptının, iki üniversite arasındaki akademik ilişkilerin güçlendirilmesine ve yeni ortak çalışma alanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Beihang Üniversitesinde ise özellikle havacılık, uzay teknolojileri, ağ güvenliği ve mikro-nano inovasyon alanlarında yürütülen çalışmaları yakından tanıma fırsatı bulduk."

Köseoğlu, uluslararası iş birliklerinin öğrenci ve akademisyenlere yeni fırsatlar sunmasını amaçladıklarını ifade ederek, "Amacımız, uluslararası ilişkilerimizi somut akademik iş birliklerine dönüştürmek, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için yeni fırsatlar oluşturmak ve üniversitemizin uluslararası yükseköğretim alanındaki konumunu daha da güçlendirmektir." değerlendirmesinde bulundu.