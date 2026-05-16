AYBÜ\'de Bilim, Kültür ve Spor Şenliği

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Esenboğa Külliyesi'nde 2026 Bilim, Kültür, Spor ve Sanat etkinlikleri düzenlendi.

AYBÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda 13-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen şenlikte, konserler, spor müsabakaları ve açık hava sineması gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Halat çekme, çuval yarışı, dart, masa tenisi, bocce ve bilek güreşi gibi yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Karaoke yarışması da öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Esenboğa Külliyesi Koordinatörü Osman Şahbudak, organizasyonun öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağladığını söyledi.