AYBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AYBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

AYBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, mezun olan öğrencilere emek ve fedakarlık gösterdiklerini belirtti. Tören sırasında Filistin'de yaşanan soykırımı lanetleyen Köseoğlu, öğrencilerin ailelerinin ve hocalarının fedakarlıkları sayesinde bugünlere geldiklerini ifade etti. Tören, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve plaket verilmesiyle sona erdi.

11.06.2024 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

Üniversitenin Esenboğa Külliyesi'nde düzenlenen törende konuşan AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, mezun olan öğrencilere baktığında emek ve fedakarlık gördüğünü söyledi.

Öğrencileriyle birlikte Filistin'de yaşanan soykırımı en kuvvetli şekilde lanetlediklerini vurgulayan Köseoğlu, "Bugünlere sizler hem kendinizin hem hocalarınızın hem de ailelerinizin fedakarlıkları sayesinde geldiniz. Dört yıl boyunca yılmadan hedefleriniz doğrultusunda çalıştınız. Birçok şeyden vazgeçtiniz. Bugünlere erişebilmek için hayatınızın en önemli dört yılını harcadınız ve hamdolsun bugünlere eriştiniz. Şu anda Gazze'de bir insanlık dramı, bir soykırım yaşanıyor. Biz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak Filistin'de yaşanan soykırımı en kuvvetli biçimde lanetliyoruz ve kınıyoruz." dedi.

Öğrencilerini mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Tutar da "Tüm sevdiklerinizin gözü aydın olsun. Bugün sevinmek ve bu gururu yaşamak en tabii hakkınızdır." diye konuştu.

Öğrenciler adına konuşan fakülte birincisi Işılay Pirpiroğlu ise "Bugün oldukça emek isteyen uzun ama bir o kadar da gurur ve heyecan verici olan dört yılın sonuna gelerek lisans eğitimimizi tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Acısıyla, tatlısıyla tüm zorluklara rağmen bize kattıklarıyla harika 4 yılı geride bıraktık. Lisans eğitimimiz boyunca aldığımız derslerimiz bize akademik ve mesleki anlamda çok şey kattı. Hocalarımızın da destek ve yardımlarıyla kendimizi çok farklı alanlarda geliştirme fırsatı bulduk." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Köseoğlu, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve plaket verdi.

Yaş kütüğüne plaketin çakılmasının ardından diğer öğrencilere de başarı belgeleri takdim edildi. Tören, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

Törene, Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, daire amirleri, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Ali Cengiz Köseoğlu, Filistin, Rektör, Eğitim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 05:21:17. #1.11#
SON DAKİKA: AYBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement