AYBÜ Kariyer Günleri Yapıldı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Kariyer Merkezi tarafından "Kariyer Günleri" etkinliği gerçekleştirildi.

Farklı sektörlerden kurum ve temsilcilerin yer aldığı etkinlikte öğrenciler, iş dünyasıyla bir araya gelme fırsatı buldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın da katıldığı kariyer günlerine farklı sektörlerden çok sayıda temsilci katıldı.

Kurulan stantlarda firmalar öğrencilerle doğrudan iletişim kurarken, alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenen panel ve söyleşilerle öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlanması hedefleniyor.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, etkinliğin öğrencilerin kariyer planlaması açısından önemli kazanımlar sunduğunu belirtti.

Köseoğlu, "Savunma sanayisinden ulaşım ve iletişim sektörüne kadar geniş yelpazede birçok değerli kurum temsilcisi ve uzmanı öğrencilerimizle buluşturuyoruz. Bu organizasyon sayesinde gençlerimiz, sektör temsilcileriyle birebir temas kurma imkanı yakalıyor." ifadelerini kullandı.