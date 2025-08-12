CHENGDU, 12 Ağustos (Xinhua) -- Türk milli sporcu Aybüke Kılınç (sağda), Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 2025 Dünya Oyunları'nda kick boks puanlı dövüş branşı kadınlar 50 kilo çeyrek finalinde Endonezyalı Andi Maswara'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi, 12 Ağustos 2025. (Fotoğraf: Chen Xinbo/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Aybüke Kılınç Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?