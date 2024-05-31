Ayder'in çevreci otoparkı hizmete girdi - Son Dakika
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Ayder'in çevreci otoparkı hizmete girdi

Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda trafik sorununa çözüm olarak yapılan çevreci otopark hizmete açıldı. Yaklaşık 4 yıl süren inşaat sonucunda tamamlanan kapalı otopark, yeşil alan ve ağaçlarla süslenerek doğaya uyumlu bir şekilde tasarlandı. Otoparka araçlarını bırakan vatandaşlar için özel minibüslerle yaylaya ulaşım sağlanacak. Ayder'i trafikten kurtarmayı hedefleyen otopark, çevreye uygun bir şekilde inşa edildi ve yaylada araç trafiğini önleyecek.

31.05.2024 00:30
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Ayder'in çevreci otoparkı hizmete girdi

Ayder Yaylası'nda doğaya uyumlu olarak üstü yeşil alan ve ağaçlarla süslenerek inşa edilen kapalı otopark görenlerin beğenisini kazanıyor

RİZE - Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nın trafik sorununa çözüm olarak yapılan çevreci otopark hizmete açıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nın en büyük sorunlarından olan trafiğe çözüm bulundu. Turizm sezonunda yayaların bile yürümekte zorluk çektiği yaylada yaklaşık 4 yıl önce çevreci otopark inşaatına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yaylanın girişinde 72 bin metrekare alana inşa edilen otopark 6 blok halinde 11 katlı, toplam 1780 araçlık kapalı otopark tamamlanarak hizmete açıldı. Tamamen çevreci olarak inşaat edilen otopark sayesinde yaylada araç trafiği olmayacak. Otoparka araçlarını bırakan vatandaşlar için de özel minibüsler ile yaylaya kadar taşınacak.

"Ana tema Ayder'i trafikten kurtarmak"

Şantiye sorumlusu Ali Faik Kal, yaptığı açıklamada "Kapalı otopark 11 kattan oluşmaktadır. 72 bin metrekarelik kapalı alandan ibarettir. 9 katı toprağın altındadır. 2 girişi ve 2 çıkışı bulunan bir otoparkımız. Bin 700 normal otomobilin alabileceği kapasitededir. Ayrıca 66 tane de engelli araçlar için yer tahsis edilmiştir. Çevreci niteliğinde bir otoparktır. Tamamı ile yeşil örtüyle kaplanmıştır. Elektrikli araçlar için de şarj istasyonu koyuldu. 17 tane otobüsün park edebileceği alanda mevcuttur. Ayrıca otoparka gelip araçlarını park eden misafirlerimiz için ücretsiz ring servisi otopark yönetimi tarafından sağlanmıştır. Ana tema Ayder'i trafikten kurtarmak. Yaklaşık 4 yıl süren bir şantiye oldu. Çok zor bir süreç yürütüldü. Şükürler olsun teslim etmeyi başardık. Burada Ayder'de özellikle sezonda 4-5 aylık bir dönemde çok fazla trafik oluyor. Yaya bile yürüyemeyecek hale geliyordu. Yeşil örtünün korunmasına özen gösterildi. Hatta coğrafi konumu itibariyle eski hali nasıl ise şimdi ki hali de aynı oldu. Doğaya uygun bir şekilde yöreye ait ağaçlar seçildi. Çevreye uygun bir otopark yapmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ayder'in çevreci otoparkı hizmete girdi - Son Dakika

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