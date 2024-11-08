Ayder Yaylası’nda Sonbahar ve Kış Birleşti

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Ayder'de sonbahar kış ile birleşti, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

RİZE - Ayder Yaylası'nda sonbahar ile kışın rengi birleşti, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Ayder Yaylası'na sezonun ilk karı yağdı, turizmcilerin ve turistlerin keyifli vakit geçirmesine neden oldu. Kar kalınlığının 10 santimetrenin üzerine çıktığı bölgede sonbahar ile kışın renkleri birleşti. Tepelerdeki yeşil çamların üzerine gelin tülü gibi serilen kar ortaya kartpostallık görüntülerin çıkmasına neden oldu. Manzaranın ve karın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler ise yaza nazaran daha sakin kalan Ayder Yaylası'nın festival alanında poşetlerle kaydı, kar topu oynadı. Son yıllarda Kardan Adam Festivali'nde kar sorunu yaşanan Ayder Yaylası'nda bu yıl karın beklenenden erken yağması turizmcilerin de keyfini yerine getirdi. Erken yağan karın bu yıl festivallerde bölgenin daha hareketli olacağına inanan turizmciler, festivalde kar sorunu ile karşı karşıya kalmamayı ümit ediyor.

Bölgede sakin bir tatil geçirmek istediği için bulunan Zühre Demir isimli vatandaş "Ayder Yaylası her haliyle çok güzel. Yazın daha kalabalık, daha yoğun. Bu haliyle de ayrı güzel. Sessizlik, huzur, sakinlik, şehirden kaçma, işte yeşillik, doğa falan bizi buraya getirdi" dedi.

Karın erken yağışının kış festivallerinde Ayder Yaylası'nda kar problemi yaşanmayacağının habercisi olduğunu gösterdiğini dile getiren bölge turizmcilerinden İbrahim Yılmaz "Bölgeye karın erken yağışı biraz canlandıracak gibi duruyor. Birkaç senedir bölge festivallerde kar problemleri yaşıyordu. Şu anda kışa hazırlıklarımız tamam. Misafirlerimizi bekliyoruz. Karın erken yağışı rezervasyonları da etkileyecektir haliyle. Önümüzde okulların tahlil oluşu, bir haftalık tatilden beklentimiz var. Bölge kalabalık olacaktır büyük ihtimalle. Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı etkinliklerimiz devam ediyor olacak. Ardından Ocak ayında Kardan Adam Festivalleri üç gün boyunca sürecek. Onda da karın erken yağışı büyük ihtimalle kar problemini aradan kaldırıyor olacak. Şu anda karın erken yağışı festivalin coşkulu geçeceğinin habercisi. Tabii ki evet. Tatilleri fırsata çevirme zamanı. Bütün yerli, yabancı misafirlerimizi Ayder bölgesine bekliyoruz" ifadelerini kullandı.