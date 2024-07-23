Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu\'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazetecilerin demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu vurgulayarak, basının önemine dikkat çekti. Başkan Çerçioğlu, gazetecilerin gerçekleri özgürce yazabilecekleri günlerin dileğinde bulundu.

23.07.2024 11:23  Güncelleme: 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Çağdaş ve aydınlık bir gelecek için gerçekleri daima özgürce yazabilecekleri günler dileğiyle tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu'nun mesajı şöyle:

"Kamuoyunun doğru ve tarafsız haber alması için mücadele eden gazeteciler, demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Bunun yanı sıra doğru haberlerle kamuoyunu bilgilendirmek de gazetecilerin temel sorumluluğudur. Bu noktada Basın Meslek İlkeleri, gerçek haberin peşinde koşan gazetecilerin referans noktasıdır.

Basın tarihimizde önemli bir gün olan 24 Temmuz 1908'de gazeteler sansürsüz olarak yayımlanmaya başlamıştır. O günden bugüne basınımız yeri geldiğinde şehitler de vermiştir. Ödün vermeyen gazetecilikleriyle demokrasimizi güçlendiren ve bu uğurda canlarından olan Uğur Mumcu, Abdi İpekçi gibi gazetecilerimizi minnetle anıyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Bir milletin mutluluk hedefi olan ortak doğrultuda yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir okul, bir rehberdir' diyerek basının önemine dikkati çekmiştir.

Çağdaş ve aydınlık bir gelecek için gerçekleri daima özgürce yazabilecekleri günler dileğiyle tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: ANKA

Özlem Çerçioğlu, Aydın, Kamu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:51 Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız Bahçeli, 154 kişilik listeyi kameraya gösterdi: Bunlarla hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız
11:34 Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin Bahçeli: Köpeklere karşı uygulanacak her türlü yanlışın karşısında dururuz, kimse merak etmesin
11:12 Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
10:58 Bursa’da geri dönüşüm fabrikasında yangın Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın! Alevler 4 fabrikaya sıçradı, evler tedbir amacıyla boşaltıldı
10:13 Trump’ın seçim vaadi korku yarattı Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor Trump'ın seçim vaadi korku yarattı! Yüzlerce göçmen ABD sınırına yürüyor
11:28 Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı Birce Akalay, sette düşerek hastaneye kaldırıldı
11:18 Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911’i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü Siyahi kadın, hırsızlık ihbarı için 911'i aradıktan sonra evinde beyaz polis tarafından yüzünden vurularak öldürüldü
11:11 Bahçeli: CHP’nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır Bahçeli: CHP'nin tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır
10:50 Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona’da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü Amerikalı şarkıcı Katy Perry, Barselona'da gittiği mekanda, bir hayranı ile öpüştü
10:49 Altın ve dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Altın ve dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:34 Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı Protesto gösterisi düzenlediler Tartışmalı yasa teklifi Meclis koridorlarını da karıştırdı! Protesto gösterisi düzenlediler
10:19 Olimpiyatlara günler kala skandal olay Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
10:07 Hande Ataizi’nin Türkbükü’ndeki mekana alınmadı Hande Ataizi'nin Türkbükü'ndeki mekana alınmadı
09:50 Diego Maradona’nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası yarı finalinde giydiği forma 900 bin sterline satışa çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 12:24:59. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement