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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve 32 Sanık İhale Suçlamalarıyla Yargılanıyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve 32 Sanık İhale Suçlamalarıyla Yargılanıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve 32 sanık, 'ihaleye fesat karıştırma' ve 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçlarından yargılanmaya devam ediyor. Duruşmada bazı sanıkların katılmaması dikkat çekerken, Çerçioğlu'nun avukatı eşliğinde ifade verdiği ve suçlamaları kabul etmediği belirtildi. Duruşma, eksik evraklar ve savunmaların tamamlanması için 26 Mart'a ertelendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve 32 Sanık İhale Suçlamalarıyla Yargılanıyor
16.01.2024 - 17:18,
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Aydın Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 33 sanığın, "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu bazı sanıklar katılmadı, avukatlar ise hazır bulundu.

Avukatı eşliğinde dün ifade verdiği belirtilen Çerçioğlu'nun, ihalelerdeki sorumlulukların kendisine ait olmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmediği belirtildi.

Duruşma, eksik evraklar ve savunmaların tamamlanması için 26 Mart'a ertelendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında Mersin'de FETÖ'ye ilişkin açılan davada yargılanan Erkan Karaarslan'ın da arasında bulunduğu 33 sanık hakkında, "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: AA
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