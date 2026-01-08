Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP ve Ak Parti Arasında 'Önerge' Gerginliği

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı olağan toplantısında, CHP ve AK Parti arasından 'önerge' gerginliği yaşandı. CHP'nin 'geçiş ücretlerinin ilçe belediyelerince tahsis edilmesine' ilişkin önergesine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tepki gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantısının birinci birleşimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçmesinin ardından meclis toplantılarında, toplantı salonu girişine konulan bariyerler ve polis koruması uygulaması bu meclis toplantısında da devam etti. Belediye binası girişinde meclis toplantı salonu katında ve toplantı salonun girişinde polis ve bariyerler yer aldı.

Bileşimde 'önerge' gerginliği

Meclis oturumunda ek gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında CHP grubu tarafından geçiş bedellerinin ilçe belediyelerince tahsis edilmesi konusunda önerge sunuldu.

Didim Belediyesi için sunulan önergede, "4 bin metre kare ve altı büyüklükte olan tüm park bahçe, meydan vb. alanlarda ve imar planında genişliği 12 metre ve altı olan tüm yollarda yapılacak çalışmalardaki geçiş ücretlerinin AYKOME tarafından belirlenen geçiş ücreti haklarının ilçe belediyelerince alınması" talep edildi.

Önergenin gündeme alınmak üzere oylanıp oylanmayacağı konusu ise mecliste gerginliğe neden oldu.

Konuya ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi bürokratı, ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan yerlerde ilçe belediyelerinin, Büyükşehir'in sorumluluğunda olan alanlarda ise Büyükşehir'in hirin geçiş ücreti aldığını belirtti.

Konuya ilişkin söz alan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Büyükşehir'in tahsis ettiği paralar ilçelere aktarılmadığı için biz böyle bir önerge verdik" dedi.

CHP grubu, önergenin gündeme alınması talebini yinelemesi üzerine AK Parti ve CHP grubu arasında gerginlik yaşandı.

AK Partili Meclis Üyesi Fatih Gürer, "Kanuna aykırı önerge veriliyor. Kanuna aykırı önerge vermeyin" ifadelerini kullanmasının üzerine iki grup arasında tansiyon yükseldi.

Çerçioğlu: "Kanun maddesini oylatmak istiyorsunuz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ise CHP grubundan gelen önergeye, "Kanun koyucu zaten bunun gereğini yapmış. Bir de Büyükşehir Belediye Meclisi'nde mi onaylatmak istiyorsunuz? Böyle saçma şey mi olur? 2021 yılında zaten kanun koyucu bunu çıkarmış. Şimdi de kanunu mu oylatmak istiyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.

Yetişkin: "Kanunun uygulanmasına ilişkin önerge sunduk"

Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ise "Kanun çıkarmak ayrı şeydir uygulanması ayrı bir şeydir. Biz, kanunun uygulanmasına ilişkin önerge sunduk. Kanuna uygun uygulanıyorsa ilgili komisyon rapor düzenler" sözleriyle yanıt verdi.

Yetişkin: "60 milyon alacağımız var"

Çerçioğlu'nun "O halde ilçe belediyelerinin ödemediği maaşları ya da ikramiyeler de bir önerge verelim Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülsün" sözlerine ise Yetişkin, "O halde bir sene boyunca taahhuk ettirilmeyen, taahhuku kapatılan su katı atık bedellerini de konuşalım. 60 milyon alacağımız var sizden, hala vermediniz" sözleriyle yanıt verdi.

Gerginliğin ardından önerge okutularak oy çokluğuyla görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edildi.

Denetim Komisyonu üyeleri seçildi

Mecliste ayrıca 2026 yılında görev yapacak Denetim Komisyonu üyeleri de belirlendi. Yapılan gizli oylamayla komisyona; CHP grubundan Rıza Yörüyen, Emre Fazıllar ve Mehmet Levent Tuna; AK Parti grubundan ise Fatih Gürer ve Mehmet Ünsal seçildi.

Yapılan oylamada hangi üyenin kaç oyla seçildiği bilgisi ise mecliste açıklanmadı.

Gençay: "Kişisel hırsımızı ve kinimizi kullanmamamız ve hizmete yönelmemiz lazım"

Yaşanan gerginliğe ilişkin meclis toplantısı sonrasında açıklama yapan Didim Belediye Başkanı Gençay, şunları söyledi:

"Büyükşehir belediyeleri, 'geçiş ücreti' adı altında bu işi yapanlardan para alıyorlar. Yani haberleşmeyle alakalı tüm çalışmalar ve kazılar. Bunlar ilgili yapılan çalışmalardan alınan ücretler, büyükşehir tarafından tahsil ediliyor. Ama ilçe belediyelerinin uhdesinde kalan yollarda da tüm işlemleri ilçe belediyeleri yapıyor. Ben de Didim Belediyesi olarak, belediyemizde kalması gereken rakamın onaylanmasını istedim. Kanundan bahsettiler. Kanunu bugüne kadar zaten uygulamadılar. Mecliste denetim komisyonuna kimlerin kaç oyla seçildiğine dair bilgi meclise sunulmadı. Kanun bilenler tarafından kişi kişi kaç oy aldıklarının söylenmesi gerekiyordu. Diğer taraftan da kanun olduğunu, kanunun üstüne çıkamayacaklarını söyleyip kanunsuzluk yapmaya çalışıyorlar. Didim halkına hizmet edebilmek için kanunen almamız gereken tüm hakları alacağız. Biz hakkımız olanı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Kanun biliciler Büyükşehir Yasası'yla kendilerine verilmiş olan görevleri yapmıyorlar, yapmamak için de ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Partilerini değiştirmiş olabilirler. Ama bizler, halka hizmet için seçilmiş olan insanlarız. Halka hizmet için de kendi kişisel hırsımızı ve kinimizi kullanmamamız ve hizmete yönelmemiz lazım. Kanunu da gerçekten bilmek lazım" dedi.