Aydın Büyükşehir Belediyesi, 25 Bin Fideyi Bozdoğanlılara Dağıttı

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, "Ata Tohumları Projesi" kapsamında 25 bin fideyi Bozdoğanlılar ile buluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Çalışmalarımız kapsamında hem ata tohumlarının üretiminin devamlılığını hem de gelecek nesillere ulaştırılması sağlıyoruz. Gelecek nesillerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ata Tohumları Projesi' devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait fidanlıklarda ata tohumlarından üretilerek yetiştirilen fideler, ilçelerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Bu kapsamda tüm ilçelerde gerçekleştirilen fide dağıtımı, Bozdoğan'da devam etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi, 25 bin fideyi Bozdoğanlılar ile buluşturdu.

"Gelecek nesillerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ata tohumlarının yaygınlaşması ve üretiminin devamlılığının sağlanması için çalışmaların süreceğini belirtti. Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyemizin fidanlıklarında ata tohumlarından yetiştirdiğimiz fidelerimizi halkımıza ulaştırıyoruz. Çalışmalarımız kapsamında hem ata tohumlarının üretiminin devamlılığını hem de gelecek nesillere ulaştırılması sağlıyoruz. Gelecek nesillerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

"Başkanımıza teşekkür ederiz"

Ata tohumlarını gelecek nesillere taşımanın çok önemli olduğunu ifade eden Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ise "Özlem Başkanımıza ilçemizde gerçekleştirdiği çalışmalar ve her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce fideyi, Bozdoğanlılara ücretsiz bir şekilde dağıtımını gerçekleştirdiği için teşekkür ederiz" diye konuştu.