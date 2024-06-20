Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ni Yeniledi

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü eş zamanlı yol yapım çalışmaları kapsamında Efeler Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ni baştan sona yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Efeler Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırım, yağmur suyu hattı çalışması ve sıcak asfalt seriminin ardından yol çizgi ve yaya geçidi çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimiz genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için çalışmalarını son sürat sürdürüyor" dedi.