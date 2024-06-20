Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ni Yeniledi - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ni Yeniledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yol yapım çalışmalarını tamamladı. Yol çizgi ve yaya geçidi çalışmaları da gerçekleştirildi.

20.06.2024 09:14
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü eş zamanlı yol yapım çalışmaları kapsamında Efeler Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ni baştan sona yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu yollar oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Efeler Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırım, yağmur suyu hattı çalışması ve sıcak asfalt seriminin ardından yol çizgi ve yaya geçidi çalışmaları gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimiz genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın daha konforlu ve daha güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için çalışmalarını son sürat sürdürüyor" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ni Yeniledi - Son Dakika
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