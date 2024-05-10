Aydın Büyükşehir Belediyesi Kent Genelinde Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanlarında olan Kuşadası ilçesi, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Kent estetiğine ve temizliğine hassasiyet ile yaklaştıklarını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın'ı pırıl pırıl tutmak için tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Kentimizde sorumluluk alanlarımızda bulunan tüm noktalarda gece-gündüz demeden temizlik çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi.