Aydın Büyükşehir Belediyesi KPSS öncesi su dağıttı

Güncel

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde memur adayları ve ailelerine su dağıttı.

KPSS öncesi sabah erken saatlerde kent genelindeki okullarda stant kuran Aydın Büyükşehir ekipleri, sınava girecek adaylar ve aileleri ile sınav görevlilerine su dağıttı.

Tüm adaylara başarılar dileyen Başkan Özlem Çerçioğlu, "Düzenlediğimiz kurslarımız ve uzman eğitmenlerimiz ile gençlerimize destek olmaya, onların ihtiyaç ve taleplerine cevap vermeye devam edeceğiz" dedi.