Aydın Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıyor

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla gelenekselleştirdiği aşure ikramlarını bu yıl da sürdürüyor. Bu kapsamda Efeler, Söke ve Nazilli ilçelerinde 6 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Aydın'da Muharrem ayı dolayısıyla binlerce vatandaşa yapılan aşure ikramı; Efeler, Söke ve Nazilli ilçelerinde gerçekleştirildi. Efeler Aydın Büyükşehir Belediyesi önü, Söke Koca Cami önü ve Nazilli Altıntaş Mahallesi Uzun Çarşı girişinde 6 bin kişiye aşure ikram edildi.

Başkan Özlem Çerçioğlu, Muharrem ayının bolluk, bereket, dostluk ve huzur getirmesini temenni etti.