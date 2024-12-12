Aydın Büyükşehir Belediyesi, Şehit Teğmen Mustafa Atakan Dut İçin Hayır Etkinliği Düzenledi

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut için hayır etkinliği düzenledi.

Hayır etkinliği, şehidin ebediyete uğurlandığı Germencik ilçesi Çarşı Camii önünde gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince düzenlenen hayra, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"Dualarımız Mehmetçiklerimizle"

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eğitim uçuşu sırasında meydana gelen kazada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Şehit olan kahraman askerlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Vatanımız uğruna can veren tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnet ile anıyoruz. Dualarımız Mehmetçiklerimizle" dedi.