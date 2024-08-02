Aydın Büyükşehir Belediyesi Yaz Konserleri Devam Ediyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği 'Yaz Konserleri'ne Kuşadası'nda devam etti. Yoğun katılımın olduğu konser, renkli görüntülere sahne oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği 'Yaz Konserleri' ile vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Konserlerin bu seferki adresi, Kuşadası ilçesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı oldu. Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından seslendirilen unutulmaz eserlere binlerce vatandaş da eşlik etti. İlçenin deniz manzarasının eşliğinde düzenlenen konserde vatandaşlar gece boyunca eğlendi. Konserlerin yaz boyunca devam edeceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi Konservatuarımız vatandaşlarımızı müzikle buluşturmaya devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı yaz konserlerimize bekliyoruz" dedi.

Yoğun ilginin olduğu konser, renkli görüntülere sahne olurken vatandaşlar günün stresini müzikle attı. 'Yaz Konserleri' etkinlikleri, Ağustos ayında da devam edecek.