Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Güneyyaka, Kisir ve Özbaşı mahallelerinde yol çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla yeni yollar kazandırılıyor ve mevcut yollar yenileniyor.

22.08.2024 10:52  Güncelleme: 10:54
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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, eş zamanlı olarak kent genelinde yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Güneyyaka, Kisir ve Özbaşı mahallelerinde faaliyetlerine hız verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke'ye yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Güneyyaka mahallesinde çalışmalarına devam ederken, Kisir'de de faaliyetlerini sürdürüyor. Özbaşı mahallesinde ise şarampol temizlik ve banket çalışması gerçekleştiriyor.

"Böyle bir hizmet teşekkür edilmeden geçilmez"

Yaşanan sel felaketinin ardından Güneyyaka'nın yolların tahrip olduğunu ifade eden Söke Güneyyaka Mahalle Muhtarı Ali Çıtak, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu yolları yapacaklarının sözünü verdi. Zaten bugüne kadar ne talebimiz olduysa gerçekleştirildi. Şu anda da olduğu gibi, yolumuz yapılmış durumda. Burada 7 kilometre yol yapıldı. Selin ardından burada yol diye bir şey kalmamıştı. Büyük bir çalışma sonucunda her şey baştan yapıldı. Böyle bir hizmet teşekkür edilmeden geçilmez. Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"Halk ister Özlem Başkan yapar"

Kisir'de hızlı bir yol bakım onarım çalışması gerçekleştiğini ifade eden Mahalle Muhtarı Aydın İnegöl de "Onarım çalışmalarının yanı sıra mahallemizde temizlik çalışmaları da yapılıyor. Ayrıca Kisir-Pamukçular arası yeniden asfalt serim çalışmaları yapılıyor o da bitmek üzere. Halk ister Özlem başkan yapar" diye konuştu.

"Çalışmaları hemen başlattı"

Mahallesinin çiftçi bölgesi olduğunu kaydeden Özbaşı Mahalle Muhtarı Murat Özevk ise "Bu yoldan büyük araçlar geçiyor. Olası kazaların yaşanmaması için talepte bulunduk. Özlem Başkan'ımızda bizi geri çevirmedi. Sağ olsun çalışmayı hemen başlattı. Şuan 6 kilometrelik bir alanda çalışma yapılıyor. Bu yüzden burası çiftçiler için çok önemli. Şuan yol kenarı temizlik çalışması yapılıyor. Ardından asfaltımız yeniden atılacak. Bu yol yapımı ile olası tüm kazalar önlenmiş olacak. Özlem başkamızın her zaman yanındayız ve destekçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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