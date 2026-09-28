Aydın Çine\'de iki otomobil refüje çarptı, kazalarda 7 kişi yaralandı

Aydın Çine'de iki otomobil refüje çarptı, kazalarda 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Çine'de iki ayrı trafik kazasında refüje çarpan otomobillerde bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Kazalardan biri Eskiçine Mahallesi Akçaova Kavşağı yakınlarında, diğeri Söğütçük Mahallesi'nde meydana geldi; yaralılar ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'ın Çine ilçesinde iki trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
C.K. (34) yönetimindeki 09 ARJ 721 plakalı otomobil, Eskiçine Mahallesi Akçaova Kavşağı yakınlarında refüje çarptı.
Kazada sürücü ile yolcular M.K. ve D.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
S.T. (22) idaresindeki 09 K 7269 plakalı otomobil de Söğütçük Mahallesi'nde refüje çarptı.
Kazada sürücü S.T. ile araçtaki N.T, S.B.Ç, ve Z.T. yaralandı.
Yaralılar Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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