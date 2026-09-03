Aydın Çine'de orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü
Aydın'ın Çine ilçesinde Bahçearası Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Aydın'ın Çine ilçesinde, Bahçearası Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Melek FIRAT/ AYDIN,
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Aydın Çine'de orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte söndürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?