Aydın Çine'deki orman ve zirai alan yangınına 5 helikopter ve 6 uçakla müdahale sürüyor
Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Bahçearası mevkisinde ormanlık ve zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına karadan ve havadan 5 helikopter ile 6 uçakla müdahale ediyor.
Aydın'ın Çine ilçesinde ormanda ve zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Bahçearası mevkisindeki ormanlık ve zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangına karadaki ekiplerin yanı sıra 5 helikopter ve 6 uçakla müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
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