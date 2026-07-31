Aydın Çine\'deki orman yangınında ikinci gün... Rüzgarın yeniden şiddetlenmesiyle alevler büyüdü

(AYDIN) - Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangını ikinci gününde de etkisini sürdürüyor. Dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangın 24 saati geride bırakırken, bölgede yeniden etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle alevler şiddetlendi. Ekipler, söndürme çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.

Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Kavşit Mahallesi mevkisinde çıkan orman yangını ikinci gününde de devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda havadan ve karadan çalışma yürütülüyor. Ekipler, 9 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ve 315 personelle bölgede görev yapıyor.

Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık ekipleri, Devlet Su İşleri (DSİ), büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

Yangın, ikinci gününde de özellikle kuvvetli rüzgarın etkisiyle zaman zaman hararetini artırırken, ekipler alevlerin yerleşim yerleri ile ormanlık alanlarda daha fazla yayılmaması için çaba harcıyor.