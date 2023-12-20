Aydın\'da 117 sahipsiz köpek kısırlaştırıldı

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde sahipsiz köpek sorununu çözmek için harekete geçen bir hayvansever 117 köpeğin kısırlaştırılmasını sağladı.

Atça Mahallesi'ne yerleşen Güray Ok (56), AA muhabirine evinin bahçesinde inşa ettiği barınakta yaklaşık 80 sahipsiz köpeği beslediğini ve bakımlarını üstlendiğini belirtti.

Sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için de çalışma yaptığını aktaran Ok, 1,5 yılda mahalledeki 117 sahipsiz köpeğin kısırlaştırılmasını sağladığını söyledi.

Hayvanların kısırlaştırma operasyonlarını yapan Veteriner Hekim Mehmet Gün ise sahipsiz köpek sorununu çözüme kavuşturacak tek yöntemin kısırlaştırma olduğuna dikkat çekti.