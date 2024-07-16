Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

16.07.2024 01:18
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Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşma yapan Aydın Valisi Yakup Canbolat, tarih boyunca birçok destana tanıklık etmiş bu toprakların 15 Temmuz gecesinde bunun bir yenisini daha yaşadığını söyledi.

Canbolat şöyle devam etti:

"FETÖ darbe girişimi karşısında milletimizin gösterdiği direniş, ulusun birlik ve beraberliği uğruna verilen bir bağımsızlık mücadelesi olarak görülmelidir. Hainlerin karşısında kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla tek vücut olan kahraman milletimiz o gece Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokakları, meydanları doldurmuş. Tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece imanıyla, inancıyla canı pahasına karşı koymuş, günlerce meydanları boş bırakmayarak demokrasiye sahip çıkmıştır."

Konuşmanın ardından "15 Temmuz belgeseli" isimli video izletildi. Bu esnada bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan program kapsamında lise öğrencileri şiir okudu.

Mehter gösterisinden sonra İl Müftüsü Hasan Güneş şehitler için dua etti.

Sala okunmasının ardından demokrasi nöbetine geçildi.

Programa Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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