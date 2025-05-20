Aydın'da 19 Mayıs Coşkusu: Haluk Levent Konseri ile Kutlandı

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük coşkuyla kutladı. Kutlama etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Haluk Levent konserini, 40 bine yakın Aydınlı izledi. Konser sırasında havuzda düzenlenen ışık ve ateş gösterisi de izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde Haluk Levent, Aydınlılar ile buluştu. Sahne performansı ile coşkuyu zirveye taşıyan sanatçı, sevilen şarkılarını 40 bine yakın Aydınlı ile birlikte seslendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı ve tüm gençlerin bayramını kutladı. Etkinliğe katılan vatandaşlar, kutlamalardan memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.