Aydın'da 23 Nisan Temalı Resim Yarışması Düzenleniyor

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" temalı ödüllü resim yarışması düzenliyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği yarışmaya, 3-6 yaş arası çocuklar ile ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılabilecek. Çocuklar eserlerini 14 Nisan Pazartesi günü mesai bitimine kadar Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne elden ya da kargoyla teslim edecekler. Yarışma sonuçları 18 Nisan gününde belediyenin internet adresinden duyurulacak.

Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm çocukları yarışmaya katılarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sevincini ve gururunu paylaşmaya davet etti.