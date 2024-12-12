Aydın\'da 37 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 37 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin okul kantininde hazırlanan tavuklu hazır makarnadan yedikleri belirtildi.

Acarlar 60'ıncı Yıl Ortaokulu'nda, teneffüste kantinden aldıkları tavuklu hazır makarna yiyen öğrencilerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri ortaya çıktı. Rahatsızlanan 37 öğrenci, ambulanslarla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma başlatılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de okul kantininde satılan tavuklu hazır makarnadan incelenmek üzere numune aldı.