Aydın'da 37 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Aydın'da 37 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Aydın\'da 37 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

İncirliova'da Acarlar 60'ıncı Yıl Ortaokulu öğrencileri, kantinden satın aldıkları tavuklu hazır makarnadan sonra rahatsızlandı. 37 öğrenci hastaneye kaldırıldı, durumlarının iyi olduğu bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı.

12.12.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
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AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 37 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin okul kantininde hazırlanan tavuklu hazır makarnadan yedikleri belirtildi.

Acarlar 60'ıncı Yıl Ortaokulu'nda, teneffüste kantinden aldıkları tavuklu hazır makarna yiyen öğrencilerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleri ortaya çıktı. Rahatsızlanan 37 öğrenci, ambulanslarla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan öğrencilerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma başlatılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de okul kantininde satılan tavuklu hazır makarnadan incelenmek üzere numune aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aydın'da 37 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 37 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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